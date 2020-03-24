24.03.2020 | 10:46

Иосиф Пригожин не на шутку забеспокоился за мать после нависшей над ней угрозы заражения коронавирусом. Продюсер нашел, кого обвинить.

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Иосиф Пригожин находится в изоляции. Такое решение он принял сам. Продюсер уверен, что к пандемии нужно отнестись ответственно, обезопасить себя и близких от болезни. Но оказалось, что в окружении Пригожина много беспечных людей.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" продюсер рассказал, что некоторые его знакомые при плохом самочувствии продолжают общаться и встречаться с другими. При этом они скрывают свое состояние. Кроме того, переносчик вируса оказался рядом с его матерью. Мол, вернувшаяся из-за границы соседка по квартире навестила всех знакомых.

"Она загадила весь подъезд своим присутствием, а потом ее увезли с полицией на скорой", – сказал он. Интересно, что эта женщина долгое время не сообщала о плохом состоянии и пыталась лечиться самостоятельно. Когда пенсионерку доставили к медикам, те обнаружили у нее коронавирус.

Продюсер отметил, что такая безответственность не может остаться безнаказанной. Он вспомнил о Китае, которые принял всевозможные меры по борьбе с эпидемией. Жители Поднебесной закрыли границы, взяли ситуацию под особый контроль и построили за короткий срок больницы.