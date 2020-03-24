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Полезное | Пригожин забеспокоился о здоровье матери из-за безответственности соседей

24.03.2020|10:46
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Иосиф Пригожин не на шутку забеспокоился за мать после нависшей над ней угрозы заражения коронавирусом. Продюсер нашел, кого обвинить.

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Иосиф Пригожин находится в изоляции. Такое решение он принял сам. Продюсер уверен, что к пандемии нужно отнестись ответственно, обезопасить себя и близких от болезни. Но оказалось, что в окружении Пригожина много беспечных людей.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" продюсер рассказал, что некоторые его знакомые при плохом самочувствии продолжают общаться и встречаться с другими. При этом они скрывают свое состояние. Кроме того, переносчик вируса оказался рядом с его матерью. Мол, вернувшаяся из-за границы соседка по квартире навестила всех знакомых.

"Она загадила весь подъезд своим присутствием, а потом ее увезли с полицией на скорой", – сказал он. Интересно, что эта женщина долгое время не сообщала о плохом состоянии и пыталась лечиться самостоятельно. Когда пенсионерку доставили к медикам, те обнаружили у нее коронавирус.

Продюсер отметил, что такая безответственность не может остаться безнаказанной. Он вспомнил о Китае, которые принял всевозможные меры по борьбе с эпидемией. Жители Поднебесной закрыли границы, взяли ситуацию под особый контроль и построили за короткий срок больницы.

Источник — dni.ru
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Гость|24.03.2020 10:53|

Ну выехал бы на родину предков, в Израиль, со своей обветшалой куклой и мамой, в чем проблемы? Все будут только рады.

Гость|24.03.2020 11:15|

Что зажестокие люди, просто жуть.

Гость|24.03.2020 11:18|

Это про гостя и больную

Имя: Гость
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