24.03.2020 | 15:35

В последнее время Александр Домогаров блистал в паре с Юлией Высоцкой в спектакле "Сцены из супружеской жизни". Вероятно, больше этого дуэта поклонники не увидят.

Спектакль режиссера Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" пользовался бешеной популярностью. Посмотреть постановку приходило неизменно безумное количество народа. На сцене были двое – Александр Домогаров и Юлия Высоцкая. Артисты так точно демонстрировали характеры супругов, ставших любовниками, что не оставляли никого равнодушным.

Теперь будущее этой работы под вопросом. Александр Домогаров сообщил об уходе. "Я разорвал отношения со мхат им горького., отношения стали очень сложными с начала года., но сейчас... нетто что разорвал Ноги моей не будет на "сцене этого ЛЖЕ ТЕАТРА" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявил популярный актер в свойственной ему эмоциональной манере.

Стоит только догадываться, что произошло. "Вы больше не увидите спектакль с моим участием на "сцене" этого лже театра... Не ВЕРТЕ КАССЕ ТЕАТРА., они ЛГУТ!!!! Спектаклей с моим участием НЕ БУДЕТ", – отрезал Александр, попутно напомнив, что он актер Театра имени Моссовета.

Не секрет, что Домогаров обладает не только очевидным талантом, но и крайне сложным характером. Говорят, его нрав испортился, когда артист якобы пристрастился к спиртному. Мол, именно из-за влечения к алкоголю он больше не работает с режиссером Римасом Туминасом.

Некоторое время назад актер исполнил главную роль в его постановке "Генри и Эллен", однако вскоре его заменил Игорь Гордин. "Я могу простить артистам все, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. Александр Домогаров распустил себя как личность, как актер до полного развала", – пояснил в интервью режиссер.