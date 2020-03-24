24.03.2020 | 13:17

Алла Пугачева и Александр Буйнов когда-то чуть не начали крутить роман. Но артисты до сих пор хорошие друзья.

24 марта Александру Буйнову исполнится 70 лет. С юбилеем народного артиста поздравила Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. По такому случаю она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок с Буйновым и подписала "Мы еще гульнем".

Алла и Александр впервые встретились в 1970-х годах. Музыкант сразу воспылал чувствами к певице. Пугачева охотно принимала его знаки внимания, даже проявляла симпатию. В беседе с Лерой Кудрявцевой во время съемок "Секрет на миллион" Буйнов рассказывал, что дело у них дошло лишь до флирта и поцелуев. Сейчас знаменитости с юмором вспоминают былое.

Ранее Буйнов поспособствовал тому, чтобы Пугачеву взяли в ансамбль "Веселые ребята". К слову, она его чуть не развалила. Жены музыкантов, которые состояли в группе, считали, что артистка разлагает коллектив.

За всю жизнь у Александра было три возлюбленных. Первые и вторые отношения закончились печально, потому что Буйнов изменял своим избранницам. Остепенился артист лишь после знакомства со своей нынешней супругой Аленой. Именно ее он называет главной женщиной в его жизни.