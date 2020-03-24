24.03.2020 | 17:32

По статистике большинство умерших от коронавируса людей были пенсионерами. Так как иммунитет престарелых людей значительно слабее, чем у молодежи.

Народному артисту России Льву Лещенко уже 78 лет. Поэтому исполнитель находится в группе риска.

Накануне стало известно, что певец и его 66-летняя супруга Ирина госпитализированы с подозрением на коронавирус. Вчера их доставили в столичный медицинский центр в Коммунарке.

На данный момент медики оценивают их состояние как стабильное, сообщает телеграм-канал Baza. Тем не менее, пока рано делать прогнозы. Ситуация в любой момент может измениться.

В начале февраля семья Лещенко отдыхала в Италии. Сложно сказать, могли ли они заразиться коронавирусом во время путешествия. Тем более, что официально подтверждения об их заболевании пока не поступало.

Как бы то ни было, эта солнечная страна находится на втором месте мирового рейтинга по числу зараженных COVID-19. Меньше чем за месяц там было зафиксировано более 63,9 тысяч инфицированных. Из них более шести тысяч случаев оказались смертельными. Но есть и те, кому удалось справиться с коронавирусом. Таких пациентов насчитывается около 7,4 тысяч.