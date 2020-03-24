Сетевое издание|18+|Вторник|24 мар 2020|18:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Ясно |
  84.85  |  $  78.77

Полезное | Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус

24.03.2020|17:32
Печать

По статистике большинство умерших от коронавируса людей были пенсионерами. Так как иммунитет престарелых людей значительно слабее, чем у молодежи.

Народному артисту России Льву Лещенко уже 78 лет. Поэтому исполнитель находится в группе риска.

Накануне стало известно, что певец и его 66-летняя супруга Ирина госпитализированы с подозрением на коронавирус. Вчера их доставили в столичный медицинский центр в Коммунарке.

На данный момент медики оценивают их состояние как стабильное, сообщает телеграм-канал Baza. Тем не менее, пока рано делать прогнозы. Ситуация в любой момент может измениться.

В начале февраля семья Лещенко отдыхала в Италии. Сложно сказать, могли ли они заразиться коронавирусом во время путешествия. Тем более, что официально подтверждения об их заболевании пока не поступало.

Как бы то ни было, эта солнечная страна находится на втором месте мирового рейтинга по числу зараженных COVID-19. Меньше чем за месяц там было зафиксировано более 63,9 тысяч инфицированных. Из них более шести тысяч случаев оказались смертельными. Но есть и те, кому удалось справиться с коронавирусом. Таких пациентов насчитывается около 7,4 тысяч.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте