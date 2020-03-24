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Полезное | К жалующемуся на недомогание и проблемы с легкими Лещенко не ехали врачи

24.03.2020|18:50
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. С этой прописной истиной столкнулся популярный артист Лев Лещенко.

Накануне стало известно, что певец и его 66-летняя супруга Ирина госпитализированы с подозрением на коронавирус. Якобы их доставили в столичный медицинский центр в Коммунарке. Такую информацию распространили практически все СМИ, но ситуация развивалась иначе.

«Мы пытались вызвать врача, но тишина. Мы были как прокажённые». Концертный директор Льва Лещенко поведал изданию «Подъём», что народный артист по возвращении на родину в течение нескольких дней не мог дождаться помощи от врачей.

Именно поэтому Лещенко было принято решение самостоятельно отправиться в один из медицинских центров, который ориентирован исключительно на пациентов с подозрением на коронавирус.

«Мы вместе прилетели 11-го во второй половине дня. У нас было ОРВИ, мы плохо себя чувствовали. Сначала пару дней просто смотрели на состояние, а потом уже пытались обратиться к врачам... Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они тут же не приедут. Может, им не с чем ехать, не знаю», - рассказал Олег Дмитриев.

«Он (Лещенко. - Прим. редакции) жаловался, что у него, может быть, лёгкие не в порядке. В больнице взяли анализы — через три дня будет результат», - уточнил концертный директор.

«Мы были в Канаде и США. Но Лев Валерьянович ещё вынужденную посадку совершал в Марселе, поскольку Москва не принимала в тот день (вроде из-за снегопада). Они несколько часов провели с женой в Марселе», - добавил Олег Дмитриев.

Сейчас Лев Валерьянович вместе с супругой находится в медицинском центре в Коммунарке. Результаты анализов на коронавирус будут известны чуть позже.

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