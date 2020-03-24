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Полезное | Ирина Пегова забрала у Марии Мироновой самое лучшее время

24.03.2020|12:03
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На прошлой неделе на телеканале "Россия 1" состоялась премьера мелодрамы "В шаге от рая". Судя по всему, многосерийная картина, главную роль в которой исполнила Мария Миронова, большинству зрителей не понравилась.

Буквально через неделю после начала трансляции "В шаге от рая" переместили вниз по сетке вещания: теперь сериал будет выходить не в прайм-тайме – наиболее активное время просмотра, а ночью. Между тем зрители увидели только половину эпизодов первого сезона.

Сериал "В шаге от рая" руководство канала решило заменить повтором второго сезона ленты "Акушерка". Провалившуюся в эфире Марию Миронову подвинет Ирина Пегова, исполнившая в мелодраме о медиках главную роль. На этой неделе запланирован выход восьми эпизодов картины.

Напомним, что многосерийный фильм "Акушерка" рассказывает о главвраче роддома Татьяне Скворцовой. Во второй части теленовеллы героиня Ирины Пеговой достигла всего, о чем можно мечтать: взрослый ребенок, любимый мужчина и хорошая работа.

После череды личных неудач Татьяна не верит своему счастью. В какой-то степени предчувствие не обманывает Скворцову: избранник скрыл от нее важные факты своего прошлого.

Источник — dni.ru
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