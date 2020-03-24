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Полезное | «Индийский фильм»: Буйнов признался Корчевникову в изменах жене

24.03.2020|13:45
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Александр Буйнов стал гостем программы "Судьба человека". Он подробно рассказал Борису Корчевникову о втором браке, а также об изменах супруге, которую не любил.

Как отметил артист, он встретил Людмилу во время работы на юге, где проводил дискотеки для студентов. Девушка училась на экономическом факультете, и у пары завязался курортный роман. Она забеременела, и парень решил поступить как джентльмен – жениться.

В этом браке родилась дочь Юлия, а союз просуществовал 12 лет. Музыкант признался, что изначально у него не было чувств к Люде, они пришли позже, но в любом случае вторая супруга не была женщиной его мечты.

Александр Буйнов заявил, что во время гастролей не отказывал себе в удовольствиях и крутил романы с другими девушками. Однажды он сильно влюбился в коллегу. "Там была страсть, безумная страсть. Были разводы. Она была замужем, я был женат, Юлька росла. Это был индийский фильм в самых худших его проявлениях – это была музыка, слезы, рыдания, переживания. Тогда мы столько крови подпортили своим родным и сами себе..." – вспоминает певец в эфире шоу "Судьба человека".

Мужчина неоднократно пытался расстаться с возлюбленной, однако все равно возвращался обратно. Интрижка продолжалась и на гастролях, и в Москве. "Полевой роман, как я его называю", – отметил музыкант. От развода в тот момент спасла дочь. Однажды он вернулся забрать вещи, Юля вышла к нему и спросила: "Папа, ты же от нас не уходишь?". Александр не смог бросить ребенка, поэтому остался с женой. Правда, Буйнов уверен, что если бы все же решился оставить Людмилу тогда, у него сейчас была бы совершенно другая жизнь.

Источник — dni.ru
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