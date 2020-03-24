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Полезное | Эпопея с разводом Лолиты грозит затянуться

24.03.2020|11:35
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Пятый муж не отпускает Лолиту Милявскую. Официальное заявление озвучил ее адвокат Сергей Жорин.

Уже почти полгода длится бракоразводный процесс Лолиты Милявской и ее пятого мужа Дмитрия Иванова. Они давно могли быть официально свободными, если бы оформили развод через ЗАГС, ведь у Лолиты и Дмитрия нет общих детей, имущество они тоже не делят.

Однако Иванов подал заявление в суд, объяснив свое решение тем, что Милявская слишком занята, чтобы вместе с ним сходить в ЗАГС. Певица тоже обратилась в суд, чтобы их брак, который длился почти десять лет, признали фиктивным.

Адвокат артистки Сергей Жорин старается доказать, что Дмитрий Иванов все эти годы пытался не построить семью с Лолитой Милявской, а нажиться на ней и получить выгоду. Например, израильское гражданство – автоматом вслед за именитой супругой. Если суд признает брак фиктивным, Иванов лишится не только паспорта Израиля, но и всего нажитого.

Иванова и Милявскую должны были развести еще 13 марта, но тогда в суд не смог приехать Жорин. Ему пришлось отбывать двухнедельный режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Заседание перенесли на 27 марта. Однако уже очевидно, что оно не состоится из-за карантина. "Заседание из-за коронавируса отложили на неопределенный срок, поэтому Лолиту снова не разведут", – цитирует Жорина сайт "Комсомольская правда". Можно представить, насколько печальной оказалась эта новость для артистки.

Ранее в разговоре с блогером Настей Ивлеевой Лолита Милявская назвала брак с Дмитрием Ивановым ошибкой. "Во мне не было чувства самодостаточности. Ты как дура начинаешь в 45 думать, что это последний шанс. И если ты это не трахнешь, то все — больше не будет ничего. И я сделала эту ошибку", – заключила певица.

Источник — dni.ru
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