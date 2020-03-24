24.03.2020 | 09:04

Согласно некоторым данным, суррогатная мать родила ребенка 74-летнему Евгению Петросяну и 31-летней Татьяне Брухуновой. Вскоре последовали комментарии самой пары и их окружения.

Все началось с того, что телеграм-канал "НеМалахов", специализирующийся на жизни знаменитостей, обнародовал информацию, будто 13 марта в Дубае суррогатная мать родила Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой первенца. Новость стала сенсацией. Журналисты немедленно связались с самим юмористом, чтобы выяснить подробности. Однако мужчина наотрез отказался обсуждать эту щекотливую информацию.

Тогда репортеры стали обзванивать близкое окружение пары. Говорят, друзья крайне удивлены сообщением о рождении ребенка, передает сайт "Комсомольская правда". Причем начали с бывшей жены Евгения Петросяна Елены Степаненко. Женщина, поблагодарив за известие, предпочла ничего не говорить на сей счет. Разговорчивее оказался именитый дрессировщик Эдгард Запашный. Он признался, что недавно видел Петросяна с Брухуновой, и во внешности Татьяны ничто не намекало на скорое прибавление в семействе.

С ним оказалась солидарна артистка Елена Воробей. Она сообщила, что видела пару осенью прошлого года, и тоже не заметила изменений в фигуре Татьяны Брухуновой. Тем не менее, юмористка порадовалась за супругов, и отметила, как помолодел Евгений Петросян рядом с избранницей. "Я с восхищением отношусь к нестандартным парам. Потому что счастья заслуживают люди любого возраста, а у артистов возраста вообще нет", – цитирует артистку "Собеседник".

Писатель Георгий Териков компетентно сообщил: "Только что разговаривал с Петросяном, он сказал, что это все ерунда и вранье". Друг Евгения Петросяна рассказал, что юморист с молодой женой вернулись из Дубая и теперь сидят на карантине из-за бушующего в мире коронавируса. "Женя мне сказал: "Я разве идиот? Зачем мне суррогатная мать? Что я так не могу ребенка сделать?" – передал слова юмориста приятель.

Интересно, что свой комментарий, впрочем, весьма неоднозначный, публично высказала и Татьяна Брухунова. У себя на страничке в социальной сети "Инстаграм" она обратилась к общественности: "Люди! Что с вами? Успокойтесь!", при этом добавив хэштег: "#коронавирусголовногомозга".