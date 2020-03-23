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Полезное | У звезды «Иронии судьбы» Барбары Брыльской обнаружили рак

23.03.2020|12:37
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Уже несколько лет Барбара Брыльска скрывает онкозаболевание от публики. В настоящее время 78-летняя актриса находится под наблюдением медиков.

По слухам, у Барбары Брыльской рак языка. Знаменитость призналась, что сейчас больше всего мечтает о крепком здоровье.

О своем страшном диагнозе артистка говорить не любит. Она отметила, что медики дают хорошие прогнозы, связанные с ее состоянием, но нужно время.

Барбара Брыльска обратилась к поклонникам, предложив им пожелать ей сил и крепкого здоровья, передает Starhit.ru. Подробности о своем состоянии здоровья кинозвезда раскрывать не стала.

Примечательно, что у Барбары Брыльской есть и серьезные проблемы со спиной. Ранее актриса жаловалась, что из-за радикулита ей пришлось нанять сиделку. Знаменитость живет с семьей в Варшаве и на публике появляется редко.

Помимо помощницы о Барбаре Брыльской заботится сын Людвиг со своей женой. Наследник артистки имеет свой бизнес – небольшой автосервис.

Источник — dni.ru
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