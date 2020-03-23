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Полезное | Сухорукова не устраивает запрет на посещение театра

23.03.2020|12:07
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Весь мир переживает пандемию коронавируса. Многие страны рекомендовали своим гражданам даже на улицу не выходить. А вот Виктора Сухорукова звонок корреспондента "Дни.ру" застал в электричке – Народный артист России возвращался в Москву с дачи в родном Орехово-Зуеве.

"Съездил на дачу, открыл там сезон, пересадил кусты – живу своей обычной жизнь, никаких запасов не делаю, в магазины не рвусь, – рассказал актер. – И единственное, что волнует, это ограничение в моей работе, которое существует сегодня. Отменилось два спектакля с моим участием, и непонятно, когда будет следующий".

"Вообще, истерия вокруг коронавируса мне кажется унизительной для цивилизации, – вздыхает Виктор Иванович. – У меня чувство, что мы теряем какое-то личностное начало во всей этой ситуации. Театры закрыли – мол, чтобы люди не заразили друг друга.

Но, позвольте, больные люди и так не ходят в театр, а сидят дома. Да запрет на собрание больше 50 человек кажется странным. А что если болен 47-й, 48-й, 49-й?! К тому же работает метро, электрички, а там народа собирается порой побольше, чем в театре".

Но маску на лицо артист все-таки надевает. "Я недавно переболел бронхитом, вот и перестраховываюсь, – пояснил Сухоруков. – К тому же маска позволят мне скрыться – почитать в транспорте книжку, поработать над сценарием, просто остаться наедине с собой в мыслях, не привлекая к себе внимания любопытных".

Источник — dni.ru
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