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Полезное | Селезнева рассказала о сложностях работы с Демьяненко в «Операции «Ы»

23.03.2020|13:14
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Наталья Селезнева приняла участие в программе "Судьба человека". Борис Корчевников расспросил артистку о съемках в культовой ленте Леонида Гайдая.

Ведущий уточнил, что во время работы над картиной актриса подружилась со многими на площадке. Теплые отношения у нее сложились с Георгием Вициным, Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым. А вот общение с исполнителем главной роли – Александром Демьяненко – не получилось.

Наталья Селезнева пожаловалась, что у звезды комедий был невероятно скверный характер. "Очень тяжелый человек был, невероятно. У него ни с кем не было теплых отношений. Он весь в себе", – рассказала артистка.

По словам исполнительницы роли Лидочки в картине "Операция "Ы", Александра испортили несколько вещей. "Сломало его то, что сначала к нему пришла вот эта любовь зрителей. Второе – он ждал предложений драматических ролей, которые ему не предлагали. В-третьих, у него не сложилась личная жизнь. В-четвертых, он стал здорово выпивать. И все это было ужасно", – вспомнила Селезнева в эфире программы "Судьба человека".

Также артистка призналась, что ради роли в культовом фильме ей пришлось раздеться перед режиссером. Леонид Гайдай обманом вынудил ее снять сарафан, чтобы посмотреть на фигуру.

Источник — dni.ru
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