Сетевое издание|18+|Понедельник|23 мар 2020|10:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  87.68  |  $  81.65

Полезное | «Пампушечка»: детская фотография Алсу вызвала восторг у поклонников

23.03.2020|09:13
Печать

Поклонники никогда не видели такие щеки у Алсу. Из-за своей полноты певица больше похожа на супруга, заметили они.

Певица Алсу всегда старается выглядеть безупречно. Она даже признавалась, что не склонна к полноте, поэтому никогда не борется с лишними килограммами. Но снимок, который выложила звезда в "Инстаграм", сильно удивил подписчиков. Они не видели Алсу такой.

Знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий. Одна из них была сделана 25 лет назад, другая – недавно. Таким образом, Алсу дала возможность поклонникам найти отличия в ее внешности.

Подписчики были удивлены увидеть архивное фото Алсу, ведь на нем она, можно сказать, мало похожа на себя. "Ух, какие щечки", "Пампушечка", "Интересное сравнение фото", "Алсу сейчас, как Анджелина Джоли", "Вы расцвели, прекрасно", – написали фолловеры. Некоторые из них отметили, что на раннем снимке из-за полноты певица похожа на своего супруга Яна Абрамова, правда, более молодого. Дело в том, что муж Алсу похудел и изменил имидж.

Напомним, певица счастлива в браке уже 14 лет. У пары две дочери – Микелла и Сафина. Также у супругов есть сын по имени Рафаэль.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте