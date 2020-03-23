23.03.2020 | 09:13

Поклонники никогда не видели такие щеки у Алсу. Из-за своей полноты певица больше похожа на супруга, заметили они.

Певица Алсу всегда старается выглядеть безупречно. Она даже признавалась, что не склонна к полноте, поэтому никогда не борется с лишними килограммами. Но снимок, который выложила звезда в "Инстаграм", сильно удивил подписчиков. Они не видели Алсу такой.

Знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий. Одна из них была сделана 25 лет назад, другая – недавно. Таким образом, Алсу дала возможность поклонникам найти отличия в ее внешности.

Подписчики были удивлены увидеть архивное фото Алсу, ведь на нем она, можно сказать, мало похожа на себя. "Ух, какие щечки", "Пампушечка", "Интересное сравнение фото", "Алсу сейчас, как Анджелина Джоли", "Вы расцвели, прекрасно", – написали фолловеры. Некоторые из них отметили, что на раннем снимке из-за полноты певица похожа на своего супруга Яна Абрамова, правда, более молодого. Дело в том, что муж Алсу похудел и изменил имидж.

Напомним, певица счастлива в браке уже 14 лет. У пары две дочери – Микелла и Сафина. Также у супругов есть сын по имени Рафаэль.