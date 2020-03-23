23.03.2020 | 09:54

Актриса Татьяна Абрамова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Зашла речь о певице Валерии.

Татьяна Абрамова получила известность благодаря съемкам в различных сериалах. Хотя, по признанию самой актрисы, она мечтала о песенной карьере и даже познакомилась с самой Аллой Пугачевой. А еще в свое время Татьяна попала в группу "Форум".

Когда ей не было и 20 лет, Абрамова оказалась на конкурсе "Утренняя звезда". По правилам, к участию в проекте допускаются исполнители от 15 до 22 лет. Как рассказала актриса, едва оказавшись на "Утренней звезде", ее поставили в пару с другой девушкой. Звали ее Валерия. "Я вижу, что девушка уже взрослая тетечка, а мне 15 лет", – отметила Татьяна Абрамова.

Действительно, на тот момент Валерии было 23 года, она уже не попадала по возрасту на конкурс, но ради победы, ради того, чтобы ее заметили, артистка пошла на обман. Татьяна Абрамова припомнила, как эту ситуацию обсуждал с ее композитором тогдашний муж Валерии, продюсер Александр Шульгин. Как он объяснил, участие в конкурсе "Утренняя звезда" – это последний шанс "зацепиться на телевидении и показать себя".

К слову, недавно стало известно, что Валерия начала сотрудничать с новым продюсером. На протяжении многих лет она находилась под крылом собственного мужа Иосифа Пригожина, но теперь начала работать с Максимом Фадеевым. Они уже побывали в студии, где записали новый хит. "Даже не знаю, как описать свои чувства. Вчера все было от начала и до конца очень душевно, тепло и невероятно талантливо", – призналась впоследствии певица Валерия.