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Полезное | Гулькина дала тайный концерт, обойдя запрет на публичные мероприятия

23.03.2020|15:23
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"Последние времена, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная!" – была уверена Феклуша в пьесе Николая Островского "Гроза". Сегодня для артистов эти слова из XIX века обрели новое звучание.

Шума, беготни и езды больше нет – во многих российских городах отменились концерты, спектакли, вернисажи. "Нам некуда больше спешить", – поется в старинном русском романсе. Собираться больше 50 человек во избежание инфицирования теперь нельзя – вот тут и вертись.

"Я сегодня выступала в небольшом ресторанчике на дне рождения для маленькой компании в 30 человек, – по секрету шепнула корреспонденту "Дни.ру" певица Наталия Гулькина. – Теперь, видимо, только в таком формате – для 12 стульев, что называется! – нам пока и придется работать. Отменились большие выступления, съемки, так что вертись, как знаешь. И хорошо, если у тебя есть накопления какие-то, а если нет? Вот и зарабатывай, как знаешь, на гречку. Но я сохраняю оптимизм, выдержку, подстраиваюсь под новую реальность".

Напомним, 5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ "О введении режима повышенной готовности". В нем, в частности, говорится: "В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, приостановить проведение в городе Москве досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 50 человек одновременно".

Звезды сегодня ищут новые форматы общения с поклонниками. Например, та же Наталия Гулькина на днях показывала в своем "Инстаграм", как готовит картофель с грибами по своему фирменному рецепту. Было много просмотров и восторженных откликов, поэтому певица планирует делать такие видео чаще.

Источник — dni.ru
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Гость|23.03.2020 16:02|

Бедненькие!

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