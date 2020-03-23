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Полезное | Глюк'оZа не привыкла проводить много времени с супругом

23.03.2020|08:52
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Глюк'оZа уже неделю находится на карантине. Это время она провела с мужем. Но, кажется, супруги могут надоесть друг другу.

Наталья Чистякова-Ионова, как и многие звезды, находится в изоляции. Звезда решила поберечь себя и провести время дома. Однако певица не думала, что ей будет так сложно чем-то заняться на карантине.

В своем инстаграм-аккаунте Глюк'оZа рассказала подписчикам, как проводит время. Певица, помимо еды и сна, развлекает себя прогулками и просмотром кино. Еще занимается музыкой и спортом. В социальные сети знаменитость заходить не хочет, потому что при чтении новостей у нее может начаться "нервный смех".

Наталья ежедневно проводит досуг с супругом Александром. По словам певицы, она привыкла гораздо меньше видеться с ним.

"Больше всего я боюсь за своего мужа. Это может быть непреднамеренное убийство", – смеется Глюк'оZа.

В прошлом году поклонники артистки подозревали, что в семье возник разлад. Наталья серьезно задумалась о расставании с Александром. В итоге пара смогла спасти отношения. Напомним, что Глюк'оZа состоит в браке более 13 лет.

Источник — dni.ru
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