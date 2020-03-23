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Полезное | Галкин упрекнул Рудковскую в невежестве из-за Пушкина

23.03.2020|14:17
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Яна Рудковская опубликовала оптимистичные строки и указала автором Пушкина. Но Максим Галкин поспешил разочаровать продюсера.

Рудковская вернулась из Парижа в начале марта и сразу же отправилась на карантин, надеясь, что дома она больше двух недель не просидит. Но когда стало известно, о пандемии коронавируса, Яна решила задержаться, продолжая публиковать фотографии свои завтраков.

23 марта продюсер решила сделать необычную публикацию. К снимку с цветами и едой Рудковская добавила строки на злобу дня. Мол, все утрясется, пройдет. В конце знаменитость указала, что автором стихотворения является Александр Пушкин.

В комментариях поспешил отметиться Максим Галкин. Он не признал великого поэта после прочтения стихотворения. Юморист поспешил уличить продюсера в невежестве, предположив, что строки могут принадлежать "стихоплетам, набросавшим кучу штампов". Кроме того, Галкин дал диагноз неизвестному автору "жуткая графомания".

Многие подписчики Рудковской заняли точку зрения Максима. Они отметили, что информации о причастности Пушкина к этому стихотворению даже в интернете нет. Яна, в свою очередь, не стала реагировать на замечание.

Источник — dni.ru
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