23.03.2020 | 14:17

Яна Рудковская опубликовала оптимистичные строки и указала автором Пушкина. Но Максим Галкин поспешил разочаровать продюсера.

Рудковская вернулась из Парижа в начале марта и сразу же отправилась на карантин, надеясь, что дома она больше двух недель не просидит. Но когда стало известно, о пандемии коронавируса, Яна решила задержаться, продолжая публиковать фотографии свои завтраков.

23 марта продюсер решила сделать необычную публикацию. К снимку с цветами и едой Рудковская добавила строки на злобу дня. Мол, все утрясется, пройдет. В конце знаменитость указала, что автором стихотворения является Александр Пушкин.

В комментариях поспешил отметиться Максим Галкин. Он не признал великого поэта после прочтения стихотворения. Юморист поспешил уличить продюсера в невежестве, предположив, что строки могут принадлежать "стихоплетам, набросавшим кучу штампов". Кроме того, Галкин дал диагноз неизвестному автору "жуткая графомания".

Многие подписчики Рудковской заняли точку зрения Максима. Они отметили, что информации о причастности Пушкина к этому стихотворению даже в интернете нет. Яна, в свою очередь, не стала реагировать на замечание.