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Полезное | «Живет одним днем»: Агутин о закрывающей глаза на его муз Варум

22.03.2020|17:42
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Певец Леонид Агутин признался, что с женой Анжеликой Варум ему очень легко. По словам певца, супруга не ревнует и не копит обиды.

Говоря о секрете семейного счастья, Агутин отметил, что вообще сомневается в его существовании. Между тем он и его супруга взяли за правило – начинать каждый новый день с чистого листа.

"Удивительная способность Анжелики жить одним днем. Для нее вообще не существует прошлого", – признался Леонид.

По словам Агутина, он поражен тем, что Варум не хочет запомнить даже дату их свадьбы, не говоря уже о городах, в которых они были в совместном отпуске. Такую забывчивость супруги вокалист считает замечательной чертой.

Анжелика Варум на многое смотрит сквозь пальцы. Например, артистка не ревнует к музам, в которых постоянно нуждается Леонид Агутин. Артист не видит ничего плохого в том, что творческий мужчина вдохновляется другими женщинами. "А идеальная любимая женщина – одна. Она!" – сказал певец в беседе с "Экспресс газетой".

По признанию Леонида Агутина, сейчас он увлечен образом кинозвезды из Аргентины Лолиты Торрес, которая, к сожалению, скончалась в 2002 году в возрасте 72-х лет. Торрес – его новая муза. Артист уже познакомился с сыном актрисы, Диего Торресом. Вместе мужчины записали альбом, который выйдет 27 марта.

Источник — dni.ru
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Гость|22.03.2020 18:06|

Неужели их кто-нибудь слушает?

Имя: Гость
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