22.03.2020 | 18:38

Многим российским звездам пришлось отменить гастроли и концерты из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Освободившееся время знаменитости предпочитают проводить с семьей или посвятить его себе.

Так поступила и Ольга Бузова. Исполнительница решила озаботиться своим здоровьем и пройти полную диагностику. Она обратилась в одну из московских клиник чтобы сдать анализы.

В своем инстаграм-аккаунте певица и телеведущая рассказала, что предпочитает жестко следить за своим здоровьем и самочувствием, на котором негативно сказываются плотный график и стрессы. Как пишет 7days.ru, среди анализов будет и онкологический скрининг.

Ольга Бузова обратила внимание, что обследование продлится несколько дней. Их она проведет в отеле, номер в котором ей предоставляет клиника. После этого она получит на руки "полную картину" состояния своего организма. В заключение артистка рекомендовала своим подписчикам тоже регулярно проверять свое здоровье.

Недавно поклонники Ольги заподозрили певицу в беременности. Многие из них отметили, что на свежих фотографиях и видео у нее заметен округлившийся живот. Некоторые также обратили внимание на увеличившуюся грудь артистки.