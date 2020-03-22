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Полезное | «Добрый папа – пьяный папа»: жена показала скачущего Преснякова

22.03.2020|10:20
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Кто как проводит время на вынужденном карантине. Так, Наталья Подольская и Владимир Пресняков веселятся с сыном.

Отечественные знаменитости по-разному убивают время в ожидании, когда закончится карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Кто увлекся чтением, кто-то слушает музыку, кто-то общается с фанатами и устраивает концерты, кто-то ушел с головой в родительство.

Так, Наталья Подольская опубликовала видео, на котором запечатлела мужа Владимира Преснякова играющим с сыном Артемием. "Добрый папа – пьяный папа", – коротко бросила певица, записывая, как отец и сын шутливо борются. При этом мальчик хохочет, причем так заливисто и заразительно, что Наталья не может удержаться и тоже смеется.

Поклонники неоднозначно отреагировали на свежий пост популярной артистки. Одни нашли плюсы в вынужденной изоляции. "Карантин обернулся семейным общением, которое войдет в золотую копилку детства многих детей", – отметила одна подписчица. С ней оказались многие солидарны.

Другие же не поняли, зачем Наталья Подольская назвала Владимира Преснякова пьяным и осудили ее за это. "Смутила эта фраза", "просто зачем говорить "папа пьет", "Зачем про пьяного папу сказала? А когда трезвый, он демон, что ли?" – раскритиковали певицу пользователи соцсети.

Интересно, что потом в "Сторис" Наталья Подольская отметила, что папа "конечно, не пьяный". Однако, судя по комментариям подписчиков ее инстаграм-аккаунта, впечатление у них все равно оказалось подпорчено.

Источник — dni.ru
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