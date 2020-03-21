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Полезное | Жаркий танец Бабкиной привел в восторг Буйнова (видео)

21.03.2020|09:54
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Надежда Бабкина 19 марта праздновала юбилей. Женщине исполнилось 70 лет, и она с размахом отметила эту дату.

Народная артистка решила не отменять торжество из-за коронавируса и закатила шумную вечеринку в одном из ресторанов Москвы. Исполнительница собрала вокруг себя многих знаменитых друзей. Одним из гостей стал Александр Буйнов, которому, кстати, в конце марта тоже исполнится 70 лет.

Надежда Бабкина выбрала в качестве праздничного лука черное платье, обыграв сдержанный наряд ниткой жемчуга. "Перчинки" в образ добавила красная помада.

Несмотря на солидный возраст, руководительница ансамбля не стала отказывать себе в разудалом веселье с Александром Буйновым под пошлую песню. Движения Надежды Бабкиной напоминали танец в приватном стиле: мужчина сидел на стуле, а народная артистка выплясывала вокруг, периодически вешаясь ему на шею. Музыкант слегка был в шоке от развязного поведения коллеги по цеху, ведь, скорее всего, в зале присутствовала его жена, сообщает "Экспресс-газета". Также неизвестно, как отреагировал бойфренд самой Надежды Бабкиной. Напомним, сожитель певицы младше ее почти на 30 лет.

Действо происходило под композицию Joe Cocker – You Can Leave Your Hat On, известную благодаря фильму "9 1/2 недель". Под эту песню героиня Ким Бейсингер раздевалась перед Микки Рурком.

Источник — dni.ru
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