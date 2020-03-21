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Полезное | Собчак и Канделаки поругались из-за медицинских масок

21.03.2020|09:38
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Тина Канделаки набросилась на бывшего кандидата в президенты России из-за упреков. Собчак молчать не стала.

Ксению Собчак и Тину Канделаки все никак мир не берет. Телеведущие всячески выражают неприязнь друг к другу, делая это публично и язвительно.

Например, недавно ведущая программы "Док-Ток" высказала недовольство по поводу бизнеса Канделаки. Мол, в магазине косметики, хозяйка которого – Тина, продаются медицинские маски гораздо дороже, чем в обычной аптеке.

Канделаки не выдержала и решила ответить в своем телеграм-канале. Сначала телеведущая высмеяла все регалии Собчак, а потом поинтересовалась у нее, что она сделала ради безопасности своих подопечных. Речь также идет о пандемии китайского коронавируса.

"Сколько масок по 10-50-196 рублей, при сравнимых со мной условиях, вы произвели за последнюю неделю? Кому помогли ими, антисептиками и средствами гигиены?" – написала Тина.

Телеведущая подытожила свои слова просьбой. Она попросила Собчак быть более скромнее, фильтровать свою речь и беречь здоровье из-за сложившейся в мире ситуации.

Напомним, 10 лет назад Тина и Ксения были хорошими подругами. В то время они даже вместе вели программу "Две звезды". Однако потом женщины перестали ладить.

Источник — dni.ru
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