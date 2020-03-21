21.03.2020 | 21:17

Вечером 21 марта появилась информация об ухудшении самочувствия Нины Руслановой. Народную артистку доставили в больницу.

По данным телеграм-канала 112, у актрисы случился приступ на фоне обострения хронических заболеваний. Медики диагностировали у Руслановой нарушение сердечного ритма.

Чтобы избежать неприятностей, медиками было принято решение тщательно обследовать именитую актрису. Руслановой был назначен ряд дополнительных анализов.

В середине февраля некоторые СМИ сообщили о госпитализации Руслановой. Якобы актриса пожаловалась на боли в сердце. Позднее это известие опровергла ее дочь.

Напомним, Русланова окончила окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Она сыграла около 150 ролей в фильмах. Среди наиболее заметных работ – картины "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Цыган", "Кин-дза-дза".