21.03.2020 | 20:19

22 марта будет десять лет со дня смерти легендарной исполнительницы Валентины Толкуновой, которую убил рак. Стало известно, как живет ее единственный сын Николай.

Журналисты попытались поговорить с единственным сыном Валентины Толкуновой 42-летним Николаем Папоровым. Мужчина ведет весьма тихий, даже затворнический образ жизни и разговаривать с представителями прессы отказался, заявив, что к Валентине Толкуновой не имеет никакого отношения.

Куда разговорчивее оказался младший брат певицы Сергей Толкунов. Поэт, певец, Заслуженный артист России, когда-то он работал с именитой сестрой на концертах. "Коля очень закрытый человек. Это, наверное, связано с отцом. Тот был разведчиком. Отношения с отцом у Николая всегда были хорошие. Все-таки Вали не было рядом. Она гастролировала", – отметил Сергей Толкунов.

Мужчина высказал уверенность, что единственный наследник Валентины Толкуновой в помощи не нуждается. О его личной жизни почти ничего неизвестно. Однако его дядя отметил, что детей у Николая нет. "Как он говорил мне, не хочет быть кому-то обязанным и к кому-то привязываться", – объяснил брат известной артистки.

По некоторым данным, Николай Папоров живет на две страны. В Болгарии у него собственный бизнес, отмечает Teleprogramma.pro со ссылкой на шоу НТВ "Ты не поверишь!". Он якобы продал дом Валентины Толкуновой в Дивеево. А на другом доме, где жила когда-то артистка, хочет повесить памятную табличку.

Напомним, Валентина Толкунова умерла 22 марта 2010 года на 64-м году жизни. У народной артистки был рак мозга. Похоронена она на Троекуровском кладбище в Москве.