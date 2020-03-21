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Полезное | Шепелева заподозрили в сокрытии внебрачного ребенка

21.03.2020|09:18
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В СМИ просочилась информация, что Дмитрий Шепелев неоднократно изменял Жанне Фриске. Шалости мужчины на стороне даже привели к появлению незаконнорожденного наследника.

В Сети активно обсуждают, что популярный телеведущий рассказывал своей гражданской жене далеко не все. Например, есть сведения, что шоумен вел двойную игру и имел параллельно не одну семью. Этим можно было бы объяснить причину его периодических исчезновений на долгое время.

О том, что Дмитрий Шепелев поступал с Жанной Фриске нечестно, заявила подруга певицы Ольга Орлова. Такую информацию якобы получил портал "Российский Диалог.RU", на который ссылается Woman.Hit, «Территория новостей» и ряд других авторитетных изданий. Также отмечается, что Лера Кудрявцева рассказала о внебрачном ребенке известного телеведущего. Однако пока информация не подтвердилась.

Напомним, некоторое время назад ходили слухи, что мужчина намерен стать отцом еще одного наследника от Жанны Фриске. Якобы суррогатной матерью была не против побыть новая подруга шоумена.

В конце февраля народ шокировало известие о том, что Дмитрий Шепелев покидает программу "На самом деле", которую вел с 2017 года. Пока не известно, чем займется мужчина после завершения карьеры на Первом канале.

Источник — dni.ru
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