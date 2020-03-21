21.03.2020 | 12:44

Екатерина Диденко, печально известная по смертельной банной вечеринке в Москве, приняла участие в шоу "На самом деле". Вдова в пух и прах разнесла экспертов программы.

В своем инстаграм-аккаунте девушка раскритиковала передачу, где ее обвинили в смерти мужа Валентина и двоих друзей во время банной вечеринки с сухим льдом. Диденко упрекнула телевизионщиков в нечестности.

"Я должна это сказать, потому что накипело!" – заявила блогер. Она отметила, что не собиралась участвовать ни в каких шоу из-за хейта. Дело в том, что эксперты "На самом деле" засомневались в профессионализме Екатерины. На программе отметили, что как провизор она должна была предвидеть химическую реакцию хлорированной воды с сухим льдом, которая и привела к отравлению гостей банной вечеринки.

В свою очередь блогер заявила, что ответила на большую часть вопросов экспертов шоу. Она заявила, что они не могут делать заключение о ее профессионализме, так как сами не являются специалистами в данной области.

Как писали "Дни.ру", вдова активно делится своими переживаниями после трагедии на банной вечеринке с подписчиками в "Инстаграме". Она утверждает, что находится в ужасном эмоциональном состоянии. Однако это не мешает Екатерине Диденко участвовать в разных телешоу. Фармацевт уже побывала в студии "Пусть говорят" у Дмитрия Борисова и в "Док-Ток" у Ксении Собчак.

Напомним, Екатерина Диденко стала известна после банной вечеринки в честь ее 29-летия. Праздник закончился катастрофой. Муж фармацевта Валентин принес 25 килограммов сухого льда и высыпал их в бассейн. Произошла химическая реакция, в результате чего погибли три человека, в том числе и он.