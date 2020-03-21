21.03.2020 | 11:28

То и дело ходят слухи, будто Алла Пугачева благодаря своему влиянию "перекрыла кислород" многим талантливым артистам – ее потенциальным конкурентам. Свою лепту внес и прославленный автор-исполнитель Вячеслав Малежик.

73-летний композитор и певец Вячеслав Малежик стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Сын простого шофера, он окончил музыкальную школу по классу баяна, работал в таких известных ВИА, как "Пламя" и "Голубые гитары", отметился в легендарной группе "Веселые ребята".

Интересно, что в это время с коллективом тесно работала Алла Пугачева. "Все наши жены, когда узнали, что Пугачева в "Веселых ребятах", сильно нас приревновали. Помню, как они приехали однажды с инспекцией. Там была жены Саши Буйнова и еще нескольких наших музыкантов", – припомнил Вячеслав Малежик. При этом он отметил, что Алла была красивой женщиной, поэтому страхи жен были вполне понятны.

Исполнитель рассказал, что жены так "накрутили" своих мужей, что те были вынуждены покинуть группу. Сам артист в то время был еще свободен, поэтом остался в коллективе. "Правда, оказался у разбитого корыта. Меня сначала не отпускали, но через какое-то время я тоже ушел из коллектива", – отметил Вячеслав Малежик.

Ранее подзабытый певец Михаил Муромов в откровенном интервью обвинил Аллу Пугачеву в том, что она загубила его музыкальную карьеру. По словам певца, Примадонна платила своим друзьям на телевидении, чтобы они не показывали его в эфире.

А недавно в беседе с тем же Борисом Корчевниковым певица Лика Стар, много лет проживающая за границей и бывающая в России только наездами, также отметила, как сильно на ее певческую карьеру повлияла Алла Пугачева. Для начала Лика Стар отказалась переходить в театр под предводительством Примадонны.

А потом певица закрутила роман с Владимиром Пресняковым, который состоял в отношениях с дочкой Аллы Кристиной Орбакайте. И однажды Пугачева об этом догадалась. После этого Лика Стар попала в черный список – у нее "слетали" концерты, ее не приглашали ни на какие программы.