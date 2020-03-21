21.03.2020 | 20:26

Народная артистка Лариса Долина трудится днями напролет. Из-за напряженного графика у певицы появились проблемы со здоровьем.

Два месяца назад артистку пригласили сыграть в мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". За короткий срок звезде пришлось выучить сложную партию. В то же время Лариса Долина продолжала работать со студентами и давать концерты.

Напряженный график негативно сказался на самочувствии звезды. Она призналась, что испытывает "беспредельную усталость". "Мы репетировали ежедневно на протяжении двух с половиной месяцев. Без перерыва!", – рассказала артистка репортерам программы "Ты не поверишь!".

Кроме того, Лариса Долина страдает от бессонницы. Для снятия стресса она принимает препараты на основе успокоительных трав. Как сообщает "7Дней", если бы певица не начала принимать лекарства, то она могла бы вскоре оказаться в больнице.

Ранее в Сети распространились фотографии артистки, сделанные во время ее выступления на банкете в честь Хиблы Герзмавы. В кадре Лариса Долина позирует в белом топе и черном брючном костюме. Многие поклонники отметили, что артистка сильно похудела.