20.03.2020 | 12:02

Анна Семенович - в числе тех многих, кто пострадал от коронавируса. Актриса здорова, но потерпела финансовый крах.

По словам светской львицы, накануне ей сообщили о заморозке рекламного контракта. Из-за этого ведущая потеряла крупную сумму. Этот факт расстроил звезду.

Семенович утверждает, что рассчитывала на эти средства. В будущем знаменитость планировала вложить их в свой бизнес.

"Моему расстройству не было предела. Сначала я была в шоке, потом злилась и даже немного всплакнула", – призналась исполнительница в своем инстаграм-аккаунте.

Справиться с нахлынувшими эмоциями Анне помогла медитация. Светская львица успокоилась и приняла тот факт, что не может повлиять на ситуацию. Это решение других людей, и переубедить их она не в силах. Остается поменять свое восприятие ситуации.

Вечером того же дня Семенович с улыбкой рассказывала о произошедшем младшему брату за ужином в ресторане. "Кто знает, может, контракт разморозят и все у меня получится. Грусть разрушает и старит, нам она ничего не несет", – резюмировала инстадива.