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Полезное | «Все, конец!»: Михалкова впервые рассказала о разводе и депрессии

20.03.2020|10:31
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Надежда Михалкова стала гостьей программы "Ещенепознер". Было поднято много разных тем, в том числе касающиеся ее личной жизни. Зашла речь о ее бывшем муже, режиссере Резо Гигинеишвили.

Изначально их брак считали неравным. Дескать, Надежда из уважаемой влиятельной кинематографической семьи, а Резо – малоизвестный режиссер. Михалкова призналась, что страшно волновалась, когда знакомила возлюбленного с родными.

Также она прокомментировала слухи о том, что якобы увела Гигинеишвили от жены, участницы проекта "Фабрика звезд" Анастасии Кочетковой, подарившей ему дочь. "Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо", – подчеркнула Надежда Михалкова.

Влюбленные поженились в 2010 году, вскоре обвенчались в Грузии, а потом один за другим актриса родила режиссеру двух детей: дочь Нину и сына Ивана. Надежда призналась, что первая беременность далась ей тяжело, она сильно поправилась. "Думала, что рожу вот сейчас ребенка – и все, конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы, моложе меня", – пожаловалась актриса.

Михалкова так увлеклась заботами о первенце, что, по ее словам, даже мать стала ей делать замечания относительно ее внешнего вида, и тогда Надежда поймала себя на мысли, что потеряет себя и превратится в мамашу без собственной жизни и увлечений. Плюс ее еще раздражало, что муж работает, а она сидит дома, но при этом артистка испытывала чувство вины. "Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: "А что если ее туда отпустить?" А потом: "Блин, это же ненормальные мысли", – припомнила Михалкова.

В итоге артистка стала находить поводы, чтобы сбегать из дома. Сцедив молоко, она оставляла ребенка на нянь, а сама занималась своими делами. Впоследствии сестра Анна объяснила ей, что у нее послеродовая депрессия. В 2017 году Резо и Надежда оформили развод. Он прошел довольно тихо, без выяснения отношений.

Михалкова объяснила, что решила сделать все, чтобы у детей был отец, чтобы у них было уважительное отношение к нему, любовь и доверие, несмотря даже на то, что он теперь не живет с ними. При этом дальше, подчеркнула актриса, все будет уже зависеть от самого Резо.

"Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения", – заключила Надежда Михалкова.

Источник — dni.ru
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Гость|20.03.2020 10:49|

Сотни раз женятся, разводятся и стараются все это выставить на показ. Все программы о личной жизни артистов. Больше у нас в России говорить не о чем. Так легче навешать быдлу лапшу на уши и отвлечь от насущных проблем.

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