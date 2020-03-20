Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Снег |
  85.62  |  $  79.92

Полезное | Получивший серьезную травму Панкратов-Черный находится в больнице

20.03.2020|13:38
Печать

Актеру Александру Панкратову-Черному уже 70 лет. Любое заболевание он переносит крайне тяжело.

Накануне стало известно, что звезда советского кинематографа попала в больницу. Артист получил серьезную травму.

Как оказалось, Панкратов-Черный ударился грудью при неудачном падении. Боль была настолько сильной, что Александру Васильевичу пришлось обратиться в больницу.

Теперь он проходит обследование. Пока медики не могут говорить о степени серьезности травмы, сообщает Пятый канал. Как чувствует себя актер, неизвестно. Информация об этом уточняется.

Напомним, что полгода назад Александр Васильевич уже сталкивался с проблемами, касающимися здоровья. По слухам, он потерял сознание во время прогулки. СМИ сообщали, будто врачи прикладывают все силы, чтобы спасти актера.

Однако, как писали "Дни.ру", вести о недомогании артиста были сильно преувеличены. Панкратов-Черный заявил, что причин для беспокойства нет – с ним все в порядке.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте