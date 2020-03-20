20.03.2020 | 13:19

В Сети то и дело ходят слухи о разводе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. На фоне пересудов артистка вдруг разоткровенничалась.

В начале лета Владимир Пресняков и Наталья Подольская отметят десять лет со дня свадьбы. С тех пор, как влюбленные оформили отношения, пару преследуют слухи о скором разводе, об изменах Владимира Преснякова, о серьезных проблемах, касающихся общих детей. Действительно, супруги не скрывали, что давно мечтают обзавестись потомством, однако попытки были тщетны.

Лишь в 2015 году у Натальи и Владимира появился сын Артемий. Влюбленные души не чают в наследнике и теперь мечтают подарить ему брата или сестру. На днях снова вспыхнули пересуды о расставании Подольской и Преснякова. Поводом послужило появление Натальи без мужа на дне рождения жены Никиты Преснякова, старшего сына Владимира от отношений с Кристиной Орбакайте.

Потом Наталья Подольская презентовала песню, в которой поет о разрыве с мужчиной. При этом популярная артистка дала понять, что ей этого не жаль. "Прости, но ты заслужил", – спела исполнительница, демонстрируя совершенное довольство.

На сей раз на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Наталья Подольская вдруг разоткровенничалась с подписчиками и рассказала, как в свое время Владимир Пресняков усомнился в ее любви. Он высказал опасения, хватит ли ей нежности для него.

Певица развеяла все его страхи. "А у меня ее столько!!!!!! Всем моим родным и близким хватает!" – оптимистично объявила Наталья Подольская.