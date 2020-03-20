Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|13:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Снег |
  84.99  |  $  79.20

Полезное | Подольская не оставила шанса усомнившемуся в ее любви Преснякову

20.03.2020|13:19
Печать

В Сети то и дело ходят слухи о разводе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. На фоне пересудов артистка вдруг разоткровенничалась.

В начале лета Владимир Пресняков и Наталья Подольская отметят десять лет со дня свадьбы. С тех пор, как влюбленные оформили отношения, пару преследуют слухи о скором разводе, об изменах Владимира Преснякова, о серьезных проблемах, касающихся общих детей. Действительно, супруги не скрывали, что давно мечтают обзавестись потомством, однако попытки были тщетны.

Лишь в 2015 году у Натальи и Владимира появился сын Артемий. Влюбленные души не чают в наследнике и теперь мечтают подарить ему брата или сестру. На днях снова вспыхнули пересуды о расставании Подольской и Преснякова. Поводом послужило появление Натальи без мужа на дне рождения жены Никиты Преснякова, старшего сына Владимира от отношений с Кристиной Орбакайте.

Потом Наталья Подольская презентовала песню, в которой поет о разрыве с мужчиной. При этом популярная артистка дала понять, что ей этого не жаль. "Прости, но ты заслужил", – спела исполнительница, демонстрируя совершенное довольство.

На сей раз на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Наталья Подольская вдруг разоткровенничалась с подписчиками и рассказала, как в свое время Владимир Пресняков усомнился в ее любви. Он высказал опасения, хватит ли ей нежности для него.

Певица развеяла все его страхи. "А у меня ее столько!!!!!! Всем моим родным и близким хватает!" – оптимистично объявила Наталья Подольская.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте