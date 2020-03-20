Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|18:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  85.58  |  $  79.68

Полезное | Певец Шура едва не лишился самого дорогого во время съемок

20.03.2020|17:34
Печать

Неприятный инцидент произошел с певцом Шурой на съемках нового ютуб-шоу Анны Седоковой "Квартира 69". Артист стал жертвой своей же рассеянности.

Исполнитель потерял кольцо за два миллиона рублей. Фрагмент видеозаписи происшествия был размещен в телеграм-канале "Только никому..."

По этическим соображениям с видеозаписи удалена звуковая дорожка, так как певец Шура после обнаружения пропажи во всей красе продемонстрировал знание великого и могучего русского языка. Украшение нашли через час силами съемочной группы.

Ранее Шура (Александр Медведев) напугал поклонников. Певец признался, что ему поставили неутешительный диагноз "онкологическое заболевание". Ситуация была критической, страшный недуг выявили довольно поздно.

Артист рассказал, что хирурги отрезали ему одно яичко. Как писали "Дни.ру", излечившись, певец Шура избавился и от пагубных зависимостей, стал активно выступать и сниматься в телепроектах. Однако недавно артист заявил, что у него снова нашли рак. К счастью, врачи сумели спасти звезду.

Напомним, что певец Шура прославился много лет назад. Имя артиста известно и благодаря скандальной хронике. Репортеры не раз замечали его в неподобающем виде. Музыкант признавался, что у него были серьезные проблемы с наркотиками.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте