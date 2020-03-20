20.03.2020 | 17:34

Неприятный инцидент произошел с певцом Шурой на съемках нового ютуб-шоу Анны Седоковой "Квартира 69". Артист стал жертвой своей же рассеянности.

Исполнитель потерял кольцо за два миллиона рублей. Фрагмент видеозаписи происшествия был размещен в телеграм-канале "Только никому..."

По этическим соображениям с видеозаписи удалена звуковая дорожка, так как певец Шура после обнаружения пропажи во всей красе продемонстрировал знание великого и могучего русского языка. Украшение нашли через час силами съемочной группы.

Ранее Шура (Александр Медведев) напугал поклонников. Певец признался, что ему поставили неутешительный диагноз "онкологическое заболевание". Ситуация была критической, страшный недуг выявили довольно поздно.

Артист рассказал, что хирурги отрезали ему одно яичко. Как писали "Дни.ру", излечившись, певец Шура избавился и от пагубных зависимостей, стал активно выступать и сниматься в телепроектах. Однако недавно артист заявил, что у него снова нашли рак. К счастью, врачи сумели спасти звезду.

Напомним, что певец Шура прославился много лет назад. Имя артиста известно и благодаря скандальной хронике. Репортеры не раз замечали его в неподобающем виде. Музыкант признавался, что у него были серьезные проблемы с наркотиками.