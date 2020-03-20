20.03.2020 | 09:40

Эстрадная певица ошарашила новостью о прибавлении в семействе. Поклонники гадают, кто родился.

Елена Ваенга сделала новую публикацию в "Инстаграм" и заставила поклонников сгорать от любопытства, пишет "Пятый канал". Она выложила картинку с ребенком и аистом, а также подписала: "Ура, в нашем семействе прибавление". Кто и кого родил, звезда уточнять не стала.

Подписчики решили быть настойчивыми и завалить артистку вопросами. Однако все равно решили поздравить Ваенгу с замечательным событием.

"Поздравляю, но не поняла, чей это ребенок?", "Я что то пропустила?", "Мы чего-то не знали?", "Вот это интрига", – написали фолловеры.

Напомним, что у Елены есть 7-летний сын, которого зовут Иван. Также у певицы есть младшая сестра Татьяна. Отметим, что в декабре Ваенгу заподозрили в беременности. На съемки передачи "Угадай мелодию" она надела обтягивающее черное платье, благодаря которому можно было разглядеть округлившийся живот.