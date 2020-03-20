20.03.2020 | 09:06

Екатерина Гордон приняла участие в ютуб-программе "Алена, блин!", где рассказала о браке с известным адвокатом Сергеем Жориным. Оказывается, мужчина не отличался верностью.

Девушка назвала правозащитника вспыльчивым человеком, который поднимал на нее руку и постоянно оскорблял. Когда она вынашивала ребенка, мужчина периодически выгонял ее из дома, а под конец беременности вообще оставил женщину без средств к существованию и крыши над головой. Кате Гордон пришлось переехать в больницу, так как она не хотела обращаться за помощью к родителям.

Также Сергей Жорин постоянно ей изменял и даже не скрывал этого, хвастаясь сексуальными похождениями. Среди его любовниц были и весьма известные люди, например, бывшая солистка группы "ВИА Гра".

"Я беременная, лежу, Седокова выкладывает фотографию. Вижу наши обои и плинтус. Я пишу "Седокова, может, я рожу хотя бы? Анечка, ты чего, ты ж такая у нас хорошая". Она: "Ой, а вы в браке?". "Да, я беременна", – вспоминает женщина.

Как отметила юристка, на тот момент у пары не было "плотных" отношений. Они постоянно ссорились – за месяц могло произойти несколько громких скандалов с драками. "У нас была примирительная часть – длилась она полнедели, – потом он меня выгонял или бил. Потом он приходил, извинялся, я возвращалась. Это была болезнь. Это была не любовь, а трешняк", – рассказывает Катя Гордон.

Примечательно, что практически тут же Анна Седокова ответила на все обвинения, заявив, что она никогда не состояла в отношениях с Сергеем Жориным.