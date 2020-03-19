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Полезное | Заявление Виторгана о свадьбе поставили под сомнение

19.03.2020|08:35
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Светские обозреватели пишут, что актер Максим Виторган сделал предложение Нино Нинидзе. Официальных подтверждений этому нет, однако журналисты выдвинули доказательство своей теории.

Подом для слухов стали Виторган и Нинидзе – пара украсила обложку журнала "Hello!". Главным редактором издания является Светлана Бондарчук.

Светские обозреватели из телеграм-канала "Только никому..." убеждены: если Бондарчук уделяет столько внимания отношениям Виторгана и Нинидзе, для этого есть весомые причины. Ни для кого не секрет, что свадьба знаменитостей является отличной темой, позволяющей глянцевым изданиям привлекать внимание читателей.

Однако подобные слухи противоречат тому, что Виторган говорил ранее. Артист признавался, что, несмотря на роман с Нинидзе, знаменитости не живут вместе. Личностный рост для них – неотъемлемая часть жизни.

Максим отмечал, что для него это важнее, чем просто дополнять друг друга. При этом он подчеркнул, что отношения должны провоцировать терпимость и амбициозность.

"Я считаю, что в отношениях важно свести к минимуму соревнование эго. И еще общение двух людей должно провоцировать личностный рост", – говорил он.

Источник — dni.ru
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