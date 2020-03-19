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Полезное | Возмущенная Понаровская обратилась к Эрнсту из-за лживого шоу о ней

19.03.2020|16:29
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Ирина Понаровская рассказала, что на Первом канале готовится новое шоу, в котором речь пойдет о ней. Однако певица уточнила, что передача снималась без нее, а также обвинила "Пусть говорят" во лжи.

В конце февраля на Первом канале вышла программа "Сегодня вечером", героиней которой стала певица Ирина Понаровская. Артистка предстала в стильном наряде, исполнила несколько песен, душевно поговорила на самые разные темы. Интересно, что в студии артистка появилась со своим питомцем. Беседу поддержали друзья Ирины Понаровской. По мнению фанатов, шоу получилось добрым.

И вот на Первом канале готовится новая передача о прославленной певице. Речь идет о скандально известном шоу "Пусть говорят". Судя по комментариям Ирины Понаровской, на сей раз передача будет далеко не комплиментарной. Артистка призвала друзей отказаться от съемок.

"Уважаемые коллеги, друзья, будьте бдительны и не соглашайтесь участвовать в очередной готовящейся лживой, пакостной программе "Пусть говорят" @pust_govoryat.1tv на @1tv про меня! Меня там лично не будет!" – обратилась к общественности Ирина Понаровская.

Она рассказала, что человек, представляющийся редактором Анваром, обзванивает всех и зовет на съемки выпуска, который якобы посвящен ее дню рождения. "Давайте держать солидарность с друг другом и не поддаваться провокациям!" – попросила артистка.

Затем она обратилась напрямую к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с "криком души". "Надеюсь, он как мужчина достойный, профессионал своего дела, не даст ход этой программе", – высказала пожелание исполнительница.

Источник — dni.ru
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