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Полезное | В сети бурно обсуждают Пугачеву и Леонтьева в инвалидных колясках

19.03.2020|15:15
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В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева поет на сцене в кресле-каталке. Компанию ей составил давний друг и коллега Валерий Леонтьев.

Артист тоже находился в инвалидной коляске. Если Примадонну вывез к зрителям ее муж Максим Галкин, то певцу помог Николай Басков. Зал принял выступление звезд с восторгом, оценив их чувство юмора.

Исполнители изображали немощных стариков. Алла Пугачева для пущей убедительности трясла головой. Ролик появился на фанатской страничке певицы в "Инстаграм". Видео было сделано несколько лет назад в день рождения Примадонны, передает Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев спели композицию "Поздно". В конце выступления знаменитости встали с инвалидных колясок, показав всем, что по-прежнему находятся в отличной физической форме.

Отметим, что в последнее время в Сети часто обсуждают внешность 70-летней Аллы Пугачевой. Причем мнения россиян диаметрально противоположны. Одни считают, что звезда прекрасно выглядит, используя современные косметологические технологии. Другие именно за это Примадонну критикуют. Хейтеры полагают, что певица перебарщивает с уколами красоты и пластикой.

Источник — dni.ru
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