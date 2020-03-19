19.03.2020 | 15:15

В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева поет на сцене в кресле-каталке. Компанию ей составил давний друг и коллега Валерий Леонтьев.

Артист тоже находился в инвалидной коляске. Если Примадонну вывез к зрителям ее муж Максим Галкин, то певцу помог Николай Басков. Зал принял выступление звезд с восторгом, оценив их чувство юмора.

Исполнители изображали немощных стариков. Алла Пугачева для пущей убедительности трясла головой. Ролик появился на фанатской страничке певицы в "Инстаграм". Видео было сделано несколько лет назад в день рождения Примадонны, передает Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева и Валерий Леонтьев спели композицию "Поздно". В конце выступления знаменитости встали с инвалидных колясок, показав всем, что по-прежнему находятся в отличной физической форме.

Отметим, что в последнее время в Сети часто обсуждают внешность 70-летней Аллы Пугачевой. Причем мнения россиян диаметрально противоположны. Одни считают, что звезда прекрасно выглядит, используя современные косметологические технологии. Другие именно за это Примадонну критикуют. Хейтеры полагают, что певица перебарщивает с уколами красоты и пластикой.