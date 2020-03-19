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Полезное | Счастливая жизнь Юлии Высоцкой оказалась иллюзией

19.03.2020|09:59
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В новом выпуске своего шоу "Мне это нравится!" Юлия Высоцкая высказалась о том, что прячется за глянцевыми картинками, которые люди постят в соцсетях. Популярная артистка призналась: даже она публикует то, что не соответствует действительности.

Кажется, что жизни Юлии Высоцкой можно только позавидовать: она много путешествует, у нее много интересных телевизионных и интернет-проектов, съемки в кино и работа в театре, она замужем за любимым мужчиной, прославленным режиссером Андреем Кончаловским, у нее двое детей – дочь Маша и сын Петя.

Регулярно артистка выкладывает в "Инстаграм" фотографии, на которых демонстрирует довольство жизнью. Однако в новом выпуске своей передачи "Мне это нравится!" Юлия Высоцкая подчеркнула, что не стоит безоговорочно верить картинкам.

"К примеру, вчера я выложила фотографию из Неаполя, которая собрала невероятное количество лайков. Мне показалось, что она действительно соответствует моему состоянию, но она не буквальная. Она – метафора. В этом большая часть иллюзии", – объяснила популярная актриса.

При этом артистка отметила, что не зависит от социальных сетей и личные переживания предпочитает не выставлять напоказ. Юлия Высоцкая высказала мнение, что у людей, демонстрирующих шикарную жизнь, тоже есть трудности. "Все эти люди тоже испытывают моменты отчаяния, бессонницы, грусти, переживаний. Просто соцсети нам об этом не говорят", – уточнила артистка.

В жизни Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского тоже есть боль. Несколько лет назад семья попала в аварию за границей. Больше всех пострадала дочь Мария. Она впала в кому. С тех пор актриса и режиссер борются за ее выздоровление.

В каком состоянии находится наследница Высоцкой и Кончаловского, неизвестно. Супруги почти никогда не говорят в интервью о дочери. В последний раз режиссер крайне размыто прокомментировал ситуацию. По его словам, борьба за выздоровление Марии является смыслом его жизни. "И эта вера неумолима", – заявил Андрей Кончаловский.

Источник — dni.ru
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