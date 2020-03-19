Сетевое издание|18+|Четверг|19 мар 2020|17:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  87.60  |  $  81.01

Полезное | Пластические хирурги? Долина помолодела на пару десятков лет

19.03.2020|16:25
Печать

Лариса Долина в свои 64 года тщательно следит за внешностью. Но кто бы мог подумать, что артистке удастся визуально скинуть лет 30.

Накануне исполнительница стала гостьей телепередачи "Привет, Андрей!". Стоит признать, что появление Долиной не осталось незамеченным. Оно и понятно, ведь выглядела звезда просто потрясающе.

Для выхода в свет Лариса выбрала классический костюм черного цвета. Дополнили образ белый топ с V-образным вырезом и туфли-лодочки. Особую роль в аутфите светской львицы сыграли аксессуары – брошь в виде лепестка и крупные серьги.

Примечательно, что в студию Долина явилась с выпрямленными волосами, хотя все давно уже привыкли к ее кудрявой шевелюре.

Снимок, на котором Лариса запечатлена в непривычном для себя образе, опубликовала гример. Именно она приложила руку к созданию нового имиджа исполнительницы.

Вид артистки настолько обескуражил поклонников, что они стали гадать, как ей удалось добиться такого результата. Некоторые предположили, что это фотошоп. Другие задумались о пластической операции. Но, скорее всего, на самом деле там нет никакого подвоха и это всего-навсего заслуга профессионального визажиста.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте