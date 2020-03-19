19.03.2020 | 16:25

Лариса Долина в свои 64 года тщательно следит за внешностью. Но кто бы мог подумать, что артистке удастся визуально скинуть лет 30.

Накануне исполнительница стала гостьей телепередачи "Привет, Андрей!". Стоит признать, что появление Долиной не осталось незамеченным. Оно и понятно, ведь выглядела звезда просто потрясающе.

Для выхода в свет Лариса выбрала классический костюм черного цвета. Дополнили образ белый топ с V-образным вырезом и туфли-лодочки. Особую роль в аутфите светской львицы сыграли аксессуары – брошь в виде лепестка и крупные серьги.

Примечательно, что в студию Долина явилась с выпрямленными волосами, хотя все давно уже привыкли к ее кудрявой шевелюре.

Снимок, на котором Лариса запечатлена в непривычном для себя образе, опубликовала гример. Именно она приложила руку к созданию нового имиджа исполнительницы.

Вид артистки настолько обескуражил поклонников, что они стали гадать, как ей удалось добиться такого результата. Некоторые предположили, что это фотошоп. Другие задумались о пластической операции. Но, скорее всего, на самом деле там нет никакого подвоха и это всего-навсего заслуга профессионального визажиста.