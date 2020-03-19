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Полезное | Павлу Воле и Ляйсан Утяшевой предсказали ребенка

19.03.2020|08:59
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В семье Павла Воли и Ляйсан Утяшевой ожидается пополнение. По крайней мере, так считает эксперт.

"Павел Воля – человек уникальный во всем. Такой работоспособности и оптимизма, как у Павла, можно только позавидовать. Он успевает везде: находит время для семьи, ведет корпоративы, снимается в программах на ТВ.

В жизни Павел невероятно позитивный человек и очень хороший семьянин, который живет по классическим канонам семейной жизни. Он не стареет ни телом, ни душой, и такой настрой позволит ему прожить долгие годы. Планета Марс дает ему и позитив, и энергетику. Могу с уверенностью сказать, что артисту удастся избежать тяжелых заболеваний по жизни", – вкратце рассказала о комике таролог, ведунья Саона.

Но есть не только положительные, но и отрицательные моменты. Все мы знаем, что Павел очень острый на язык. "Порой он не контролирует себя, поэтому слова могут обернутся против него. Одно из его выступлений станет тиражироваться и интерпретироваться вовсе не так, как он бы хотел. Все это выльется в скандал, начнутся кривотолки, и на какое-то время Павла уберут с экранов. Но все это только подогреет его популярность. Через некоторое время ситуация нормализуется, и все встанет на свои места. Но "замолчать" Павел все равно не сможет. Яркие, колкие выступления и дальше будут выходить в эфир", – добавила она.

Что касается Ляйсан, то, по мнению ясновидящей, ее можно назвать идеальной женой. "На этой хрупкой женщине держится брак. Она очень гибкая, при этом умеет приструнить Павла. В молодости у Павла было много любовных приключений, поэтому сейчас он не хочет смотреть на сторону. Кстати, в недалеком будущем эту пару ждет рождение еще одного ребенка", – предсказала Саона.

Источник — dni.ru
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