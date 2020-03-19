19.03.2020 | 13:27

Елена Летучая сделала шокирующее признание. Теледива заявила, что получала угрозы жизни во время работы в шоу "Ревизорро".

Слава сыграла с телеведущей злую шутку. Из-за своей популярности Елена Летучая не раз получала угрозы жизни и здоровью. Звезда призналась, что ей даже пришлось нанять охрану.

Телеканал "Пятница!" отказался предоставить ей защиту. По словам Елены Летучей, после звонков от "страшных людей" у нее был сумасшедший стресс. Телеведущая боялась, что ненавистники взорвут ее машину.

"Муж нанял охрану", – цитирует знаменитость StarHit. Тогда она почувствовала себя спокойнее. Супруг Юрий Анашенков стал для Елены Летучей главной опорой. По словам теледивы, о заботе, которой ее окружил муж, мечтает любая женщина.

Примечательно, что Елена Летучая смогла наладить хорошие отношения с сыновьями Юрия Анашенкова от его прошлых отношений. Общих детей у звездной пары пока нет.

Ведущая призналась, что любит проводить время с детьми супруга. Она отметила, что очень серьезно подходила к знакомству с его наследниками. Елена Летучая старалась делать все очень деликатно, чтобы у мальчиков не было стресса.

По словам звезды, они интересно проводят время. Скучать им некогда: Елена Летучая с мальчиками готовят дома мороженое и читают.