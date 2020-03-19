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Полезное | Изобилующий неточностями сериал о Магомаеве попросили переснять

19.03.2020|11:46
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Сегодня, 19 марта, Первый канал продемонстрирует зрителями последнюю, восьмую серию "Магомаева". Поклонники Муслима Магометовича с нетерпением ждут завершения теленовеллы. Между тем есть мнение, что мелодрама не отражает реальных фактов биографии легендарного певца, поэтому ее в обозримом будущем стоило бы переснять.

Одну из эпизодических ролей в сериале "Магомаев" исполнил народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Рафик Азимов. По словам актера, когда ему предложили участвовать в проекте о Магомаеве, он сразу согласился. Изначально звезда должна была сыграть народного артиста Джовдета Гаджиева, ректора Азербайджанской государственной консерватории, однако в итоге воплотила другого персонажа.

Рафик Азимов очень рад, что работа над теленовеллой "Магомаев" велась не только в Москве, но и на родине знаменитого вокалиста – в Баку. Это, по словам народного артиста, позволило показать красоту столицы Азербайджанской Республики миллионной аудитории.

Актер подчеркнул, что в теленовелле сюжет построен вокруг взаимоотношений Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Также создатели фильма не обошли стороной творческую часть жизни вокалиста. Важным моментом в ленте, по мнению артиста, стали эпизоды, которые демонстрируют то, с какой отеческой заботой общенациональный лидер Гейдар Алиев относился к Муслиму Магомаеву.

Азимов подчеркнул: вокруг проекта Первого канала множество споров – в первую очередь из-за того, что в сериале много вымысла. "Очень хотелось бы, чтобы в будущем был снят сериал о Муслиме Магомаеве, основанный на более реальных и точных фактах из его жизни, в котором он будет представлен таким, каким его знали и каким он остался в памяти миллионов", – заметила звезда Азербайджанской Республики в беседе с Trend Life.

А вот Эдита Пьеха была более категорична. Она пришла в ужас после просмотра очередного эпизода сериала "Магомаев". В сериале показана сцена между Муслимом Магометовичем и певицей Норой Кароль. Дело в том, что прототипом любвеобильной артистки стала Эдита Пьеха. А по словам известной артистки, они с Магомаевым даже не были друзьями.

Источник — dni.ru
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Гость|19.03.2020 13:00|

И вообще надо было снимать тогда, когда мы его современники все попередохнем....и так лет через 20-30....

Имя: Гость
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