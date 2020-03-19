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Полезное | «Это был настоящий кошмар!»: Талызина несколько месяцев держала внучку на даче

19.03.2020|16:06
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Звезда сериала "Патриот" 20-летняя Анастасия Талызина рассказала, как однажды бабушка, Валентина Талызина, занялась ее воспитанием. Легендарная артистка увезла наследницу на дачу на все лето.

По словам Анастасии, ей на тот момент было примерно семь-восемь лет. Несколько месяцев она провела за городом под присмотром звездной родственницы. "Это был настоящий кошмар!" – призналась Талызина-младшая.

У Анастасии тогда были большие проблемы с речью. Чтобы избавить ребенка от недостатка, Валентина Талызина заставляла ее часами читать "Евгения Онегина" вслух. Более того, легендарная артистка наняла для внучки педагогов по речи, вокалу и фортепьяно. Также девочка каждое утро занималась у балетного станка.

Анастасия Талызина отмечает, что только спустя время оценила старание родственницы. Когда пришло время поступать в театральный институт, полученные навыки очень пригодились.

Девушка считает, что у нее было дворянское детство. "А еще Валя всегда мне повторяла: "Трудись, как проклятая, потому что только труд и одиночество могут возвышать человека духовно", – цитирует 20-летнюю артистку Woman.ru.

Между тем звезда сериала "Патриот" отмечает, что ни бабушка, ни мама, артистка Ксения Хаирова, не помогали ей на вступительных испытаниях в вуз. К слову, против поступления в театральный они тоже не высказывались.

Источник — dni.ru
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