19.03.2020 | 10:23

Артисты балета выходят на пенсию в 35 лет. Анастасии Волочковой уже 44, но пенсию она оформить не может из-за многолетней тяжбы с Большим театром. Теперь, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.

"Большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли так и осела, не дойдя до меня. Театр провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета и деньги, заработанные за пять лет. Но я выиграла судебный процесс – доказала, что меня уволили из Большого не потому, что я большая и толстая, а потому, что коррупция и деньги начали вмешиваться в репертуарную политику театра. Я помню тот момент, когда меня с приставами возвращали на мое рабочее место, а это моя гримерная комната. Прошло 16 лет, и теперь сотрудники банка увидели эту историю, разыскали суммы и вернули мне средства", – заявила Анастасия Волочкова в интервью "КП".

Корреспондент "Дни.ру" порадовался за балерину и расспросил о дальнейшей борьбе за восстановление справедливости. Теперь надо оформить положенную пенсию.

"Я ни с кем не сужусь, как писали ранее некоторые СМИ. Всего лишь дала задание своему юристу собрать документы, которые необходимы в этом случае, – пояснила балерина. – Я ведь служила не только в Большом, а и в Мариинском театре, и в Театре Юрия Григоровича в Краснодаре. Горжусь своими ролями и вкладом в балет".

Размер будущей пенсии Волочкова пока не знает. "Я вообще не думала заниматься пенсией, но из тех же СМИ узнала, что она мне положена уже давно, – отметила Анастасия. – Пока идет сбор документов, бумажная волокита".

"Дни.ру" подсчитали, сколько может получать Волочкова. Прожиточный минимум пенсионера в Москве по состоянию на 1 января 2020 года составлял 12 578 рублей. Кроме того, Волочковой при достижении пенсионного возраста положена доплата за звание заслуженной артистки России. Согласно постановлению правительства Москвы от 31 октября 2017 года № 805-ПП "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат", народные и заслуженные получают по 30 тысяч в месяц.

Нельзя забывать и о накопительной часть пенсии. Волочкова работала в театре в годы "развитого капитализма". Она была высокооплачиваемой артисткой, в Пенсионный фонд шли большие отчисления. Это не Алла Пугачева, которая пенсию заработала в советские годы, когда звезды еще не получали миллионов.

У Аллы Борисовна пенсия, с учетом чернобыльских доплат, составляет 47 тысяч в месяц. У Волочковой она должна быть не менее 50. Для ее получения балерине надо как минимум забрать из отдела кадров Большого театра трудовую книжку, но пока, как рассказала Анастасия, документ ей не отдают...