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Полезное | Алексей Ягудин очень боится старости

19.03.2020|14:05
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Алексей Ягудин признался, что всегда хотел рано умереть. Спортсмен предположил, что у него депрессия.

18 марта знаменитому фигуристу исполнилось 40 лет. Не секрет, что это тот возраст, когда многие переживают психологический кризис. Судя по всему, именно это и происходит с прославленным спортсменом.

В откровенном интервью на ютуб-канале Commandos Алексей Ягудин поделился мыслями о жизни и смерти. Фигурист признался, что чувствует себя некомфортно. Он подозревает, что его атаковала депрессия.

Спортсмен сделал шокирующее откровение: оказывается, он всегда хотел рано умереть. Алексей очень боится старости. От мыслей о ней звезде льда становится не по себе.

На вопрос журналиста о том, что думает по поводу таких мыслей его супруга Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин ответил почти не задумываясь: "Что мне говорит об этом жена? Что я идиот, дебил, ненормальный..." По его словам, это нормальная женская реакция. Спортсмен добавил, что в 40 лет чувствует себя подростком.

Судя по всему, жена посмотрела интервью Алексея Ягудина и адресовала ему пост поддержки в "Инстаграме". Тотьмянина написала мужу, что все будет хорошо, и призналась в любви.

Источник — dni.ru
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