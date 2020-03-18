18.03.2020 | 12:03

Вере, единственной дочери Юлии Началовой, идет 14-й год. Бабушка и дедушка, которые теперь воспитывают девочку, не могут нарадоваться на нее. Периодически мать певицы на своей странице в социальной сети выставляет свежие снимки красавицы-внучки.

Очередной снимок Верочки был сделан во время выступления в Библиотеке имени Ахматовой, что на улице Крылатские Холмы в Москве. Модная черная юбка-карандаш, нежно-розовая блузка с рюшами, широкий пояс – 13-летняя Вера Алдонина выглядит на фото очень эффектно.

Подписчики страницы Таисии Началовой в "Инстаграм" пришли в восторг от женственности Верочки, от того, как она повзрослела и превратилась в прекрасного лебедя.

"Это уже взрослая тетя, а не девочка", "Верочка такая взрослая стала, а глаза – мамы Юли", "Какая же Верочка элегантная, красивая девушка!", "Вера становится копией мамы", "Раз – и стала из девочки девушкой", "Как же Верочка быстро выросла! Как время летит!" – пишут удивленные преображением люди в комментариях. Они уверены, что дедушка и бабушка воспитывают Верочку достойным человеком, и она их не подведет.

Как рассказывала пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева, дочь певицы любит учиться – она погружена в музыку (играет на электронном пианино), живопись (пишет картины), участвует в школьных спектаклях, читает. Верочка уже сегодня задумывается о будущей профессии. Юля точно могла бы ею гордиться!

По заверению бывшей помощницы певицы, дочь Началовой довольно взрослая для своих лет и очень ответственная: "На тему несчастья, случившегося в ее жизни, мы стараемся не разговаривать, не теребить. Бережное отношение к этому вопросу поддерживают все, в первую очередь Женя (отец Веры Евгений Алдонин. – Прим. ред.).