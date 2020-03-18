Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|17:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  86.93  |  $  79.59

Полезное | Ургант поменялся нарядами с пришедшей к нему в гости Бабкиной

18.03.2020|15:39
Печать

Иван Ургант и Надежда Бабкина развлекли своих поклонников и телезрителей в эфире его вечернего шоу на Первом канале. Звезды переоделись ради популярного челленджа.

Телеведущий переоделся в платье звезды, приняв эстафету от других знаменитостей. Отметим, во время нового челленджа #FlipTheSwitchChallenge мужчина и женщина должны танцевать, а после этого поменяться одеждой.

Забавный ролик появился в инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант". Видео вызвало у россиян восторг. "Бомба!" – написал один из пользователей соцсети. Некоторые отметили, что шоумен нашел свой стиль.

Подписчики также отметили, что Надежде Бабкиной очень идет мужской костюм. Фолловеры сошлись во мнении, что звезды оказались в тренде.

Ивану Урганту сейчас сложно работать. Ведь в связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством крупных федеральных телекомпаний принято решение снимать развлекательные программы и ток-шоу без зрителей. Программа "Вечерний Ургант" уже два дня выходит в эфир без массовки.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте