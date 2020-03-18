18.03.2020 | 15:39

Иван Ургант и Надежда Бабкина развлекли своих поклонников и телезрителей в эфире его вечернего шоу на Первом канале. Звезды переоделись ради популярного челленджа.

Телеведущий переоделся в платье звезды, приняв эстафету от других знаменитостей. Отметим, во время нового челленджа #FlipTheSwitchChallenge мужчина и женщина должны танцевать, а после этого поменяться одеждой.

Забавный ролик появился в инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант". Видео вызвало у россиян восторг. "Бомба!" – написал один из пользователей соцсети. Некоторые отметили, что шоумен нашел свой стиль.

Подписчики также отметили, что Надежде Бабкиной очень идет мужской костюм. Фолловеры сошлись во мнении, что звезды оказались в тренде.

Ивану Урганту сейчас сложно работать. Ведь в связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством крупных федеральных телекомпаний принято решение снимать развлекательные программы и ток-шоу без зрителей. Программа "Вечерний Ургант" уже два дня выходит в эфир без массовки.