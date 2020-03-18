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Полезное | «Меня просто вернули»: профессор Беляев не сдается болезни

18.03.2020|08:32
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Ведущий НТВ Александр Беляев уже несколько лет борется с раком легких. Недавно у географа-гидролога резко ухудшилось самочувствие.

В откровенном интервью телеведущий признался, что в марте должен был пройти плановое обследование. Однако неожиданно Александр Беляев стал чувствовать себя хуже. Причину плохого состояния он отказался раскрыть.

Сейчас географ проводит много времени за пределами Москвы. Телеведущий уверен, что свежий воздух поможет ему поскорее поправиться. "Родные переживают за меня, ходят в церковь", – рассказал Александр Беляев.

Телеведущий добавил, что его родственники "вняли уговорам" и решили провериться на онкологические заболевания. У сына Ильи признаков рака не было обнаружено. Сейчас Александр Беляев ждет результаты анализов брата, передает StarHit.

Ранее ведущий НТВ стал гостем программы "Прямой эфир", в ходе которой рассказал о своей болезни. После того как врачи сообщили географу страшный диагноз, он сразу бросил курить. "Тогда меня в буквальном смысле просто вернули на землю", – вспомнил Александр Беляев.

Также он рассказал, что онкологическое заболевание было обнаружено и у его близких людей – матери и супруги. Обе женщины скончались несколько лет назад от рака крови. В заключение телеведущий призвал зрителей серьезнее относиться к своему здоровью.

Источник — dni.ru
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