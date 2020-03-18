18.03.2020 | 20:25

Алсу уже четвертый день находится на добровольном карантине. Артистка заперлась дома с семьей и не собирается выходить до тех пор, пока не улучшится мировая обстановка.

Исполнительница отметила, что пошел четвертый день заточения. У звезды наконец-то появилось время посвятить себя быту. Например, она успела перебрать свой гардероб и отсортировать детские вещи – оказалось, из большинства дочери уже выросли.

Также Алсу проводит много времени с семьей – общается с мужем и детьми, смотрит фильмы и занимается музыкой. Она надеется найти несколько часов и для заброшенного хобби. "Планирую наконец-то начать снова писать картины, на них вечно не хватает времени (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила артистка.

Как отметила звезда, 18 марта для нее – особый день. Ровно 14 лет назад она стала женой бизнесмена Яна Абрамова. "Может даже уговорю мужа сфотографироваться", – пошутила Алсу.

Подписчики поспешили поздравить любимицу с важной датой. "14 лет????? Как летит время!", "Поздравляю Вас, Алсу! Здоровья, счастья и любви!", "С годовщиной свадьбы!! любви, счастья и гармонии!", "Поздравляем с годовщиной со дня свадьбы!" – написали они под фото певицы с роскошным букетом.